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В России - по-русски, в Европе - по-английски. Украинская певица Maruv нашла идеальный вариант?

В России - по-русски, в Европе - по-английски. Украинская певица Maruv нашла идеальный вариант?

В России петь по-русски, в Европе - по-английски. Украинская певица Maruv нашла идеальный вариант современного шоу-бизнеса?Певица с Украины Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, по-настоящему прославилась в 2019 году.

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