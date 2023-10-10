В России - по-русски, в Европе - по-английски. Украинская певица Maruv нашла идеальный вариант?

В России петь по-русски, в Европе - по-английски. Украинская певица Maruv нашла идеальный вариант современного шоу-бизнеса?Певица с Украины Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, по-настоящему прославилась в 2019 году.
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