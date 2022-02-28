Убытки от санкций могут подорвать экономику одной из главных отраслей Приморья

Пока определённых цифр возможного ущерба нет, но уже понятно, что повод для беспокойства весомый. Сегодня на российских верфях идёт строительство рыбопромышленного флота по программе инвестиционных квот или, как ещё их называют, «квоты под киль».
Пока определённых цифр возможного ущерба нет, но уже понятно, что повод для беспокойства весомый. Сегодня на российских верфях идёт строительство рыбопромышленного флота по программе инвестиционных квот или, как ещё их называют, «квоты под киль».
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