Генерал из США Ходжес заявил, что Запад потерпел неудачу в поддержке Украины

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада потерпели неудачу в поддержке Украины, когда не смогли принять своевременных решений о предоставлении ВСУ "необходимых возможностей" для контрнаступления.
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