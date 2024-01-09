Генерал из США Ходжес заявил, что Запад потерпел неудачу в поддержке Украины

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада потерпели неудачу в поддержке Украины, когда не смогли принять своевременных решений о предоставлении ВСУ "необходимых возможностей" для контрнаступления.