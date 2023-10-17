В 30-е годы прошлого века число евреев в Палестине стало стремительно расти в связи с приходов к власти нацистов в Германии и усилением антисемитизма в Европе.
Израиль мог стать «советским»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Не хватило вишенки в тортЕ в конце статьи. Именно - погасшей идеи возвращения в Крым евреев, бежавших в Израиль от оголтелых нациков на Майдане. Почему потух проект? А ведь опытные кадры хорошо помогли бы воссоздать "в Крыму Калифорнию", что уже стало мемом и слоганом. ИмХо.
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5 час.
Алексей Голосной
Что говорить о том,что могли бы сделать...наша политика всегда уступает...до сих пор не взяты ни Киев,ни Одесса...кого ждем?
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4 час.
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