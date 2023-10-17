Израиль мог стать «советским»

Сергей Дмитриев

...Не хватило вишенки в тортЕ в конце статьи. Именно - погасшей идеи возвращения в Крым евреев, бежавших в Израиль от оголтелых нациков на Майдане. Почему потух проект? А ведь опытные кадры хорошо помогли бы воссоздать "в Крыму Калифорнию", что уже стало мемом и слоганом. ИмХо.