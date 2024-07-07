Сын Леброна Джеймса дебютировал за «Лейкерс» в матче с «Сакраменто»

В ночь с 6 на 7 июля по московскому времени на стадионе "Чейз-центр" в Сан-Франциско (США) состоялся матч летней лиги НБА в межсезонье между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сакраменто Кингз", в котором последние одержали победу со счетом 108:94.
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