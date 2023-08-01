Украина с 2014 года живет мифом

Иван Петров

На самом деле не с 2014 года живут мифом, а еще с советских времен, иначе не отделились бы. Реально считали, что всю страну кормят, и, если отделятся, будет сытая жизнь. А если еще в ЕС, то Европа возрадуется, накормится и даст технологии.