Читаю в тг-канале мнение, что оценивать украинское общество с нашей «колокольни» очень сложно и подчас невозможно.
Украина с 2014 года живет мифом
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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17 час.
Иван Петров
На самом деле не с 2014 года живут мифом, а еще с советских времен, иначе не отделились бы. Реально считали, что всю страну кормят, и, если отделятся, будет сытая жизнь. А если еще в ЕС, то Европа возрадуется, накормится и даст технологии.
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14 час.
J
Jubar
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14 час.
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