Православные Ямала встречают Крещение службами в храмах

Православные Ямала встречают праздник Крещения Господня. В Богоявленском соборе Нового Уренгоя прошла ночная божественная литургия, которую провел архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, сообщил «Ямал-Медиа».
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