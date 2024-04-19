А ситуация все краше и краше

Охренеть... Особенно учитывая, что у них подчинение старшему рода на генетическом уровне и если он скажет, что надо сделать то-то и то-то они сделают не задумываясь, а ты будешь дрожать за здоровье своих детей. Потому, что мы для них неверные...

Федор Орлов

Заметна тенденция нагнетания ненависти ко всему таджикскому народу. Как и в других национальностях есть и плохие и очень плохие но есть и хорошие. В любой нации есть негодяи, но не все же.. Разжигание межнациональной ненависти не приведет ни к чему хорошему. У нас и так вокруг одни ваги. Во всем должна быть корректность и сдержанность, особенно это касается журналистов и всех работников СМИ.