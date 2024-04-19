Две офигительные новости, одна другой краше. Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына RuNews24.
А ситуация все краше и краше
Комментарии
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Галина Чужая
Охренеть... Особенно учитывая, что у них подчинение старшему рода на генетическом уровне и если он скажет, что надо сделать то-то и то-то они сделают не задумываясь, а ты будешь дрожать за здоровье своих детей. Потому, что мы для них неверные...
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7 час.
Ирина52
Страну превратили в концлагерь для русских, а мигрантов назначили палачами...
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4 час.
Федор Орлов
Заметна тенденция нагнетания ненависти ко всему таджикскому народу. Как и в других национальностях есть и плохие и очень плохие но есть и хорошие. В любой нации есть негодяи, но не все же.. Разжигание межнациональной ненависти не приведет ни к чему хорошему. У нас и так вокруг одни ваги. Во всем должна быть корректность и сдержанность, особенно это касается журналистов и всех работников СМИ.
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1 час.
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