«Когда закон бессилен». Законно ли продавать биткоины?

Криптоматы, позволяющие обменивать цифровые активы на реальную валюту, необходимо лицензировать. Предложение сенатора Артема Шейкина поддержали в Росфинмониторинге, копия ответа ведомства на официальный запрос есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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