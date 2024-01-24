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Сенатор Рой: решение Верховного суда США по южной границе нужно игнорировать

Сенатор Рой: решение Верховного суда США по южной границе нужно игнорировать

Член палаты представителей Чип Рой, республиканец от штата Техас, призвал местных чиновников игнорировать недавнее постановление Верховного суда США, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

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