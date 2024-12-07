Заряд энергии, уменьшение боли и красивая кожа: чем полезен холодный душ

В жаркую и влажную погоду, когда тело становится липким за пару секунд, плановое отключение горячей воды не кажется таким уж страшным, правда? И хотя преимущества холодного душа в смысле укрепления иммунитета требуют дополнительных научных подтверждений, холодная вода все-таки может положительно влиять если не на здоровье (хотя и на него), то по крайней мере на красоту.