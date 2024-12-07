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Велемудр. Мир тесен.

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Заряд энергии, уменьшение боли и красивая кожа: чем полезен холодный душ

Заряд энергии, уменьшение боли и красивая кожа: чем полезен холодный душ

В жаркую и влажную погоду, когда тело становится липким за пару секунд, плановое отключение горячей воды не кажется таким уж страшным, правда? И хотя преимущества холодного душа в смысле укрепления иммунитета требуют дополнительных научных подтверждений, холодная вода все-таки может положительно влиять если не на здоровье (хотя и на него), то по крайней мере на красоту.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Если принимать холодный душ ежедневно, то в скором времени вы заметите улучшение общего состояния организма
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16 час.
Аленка 666
Не всем подходит холодная вода. Я предпочитаю горячую ванну, а от холодного душа ноги сводит и сердце болит
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2 час.

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