В результате российских ударов страна потеряла около 90% складских помещений торговых сетей, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.
Экономическая катастрофа: Россия уничтожила 90% (!) складов торговых сетей Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Сергей Ковалев
урыл. как жить? - ни кушать, ни спать не могу... откуда вы берётесь, дЭбилы?
Нахер иди, "умник" ебанутый. Попердел, и в будку...😀
Ответить
3 н.
Анфиса Иванова
Сергей Ковалев
торговые сети это народ, есть лучшее применение ударных средств.
Сергей, но ведь и площади таких сетей удобно используются врагом ! И что - не долбать их, жалея народ их?! А они наши сети и наш народ жалеют, используя снаряды, расположенные ими на этих сетях и как раз надеясь, что именно по причине, что они народные, мы не должны их долбать???!!! То-то и оно.
Ответить
3 н.
СК
Сергей Ковалев
Анфиса Иванова
Сергей, но ведь и площади таких сетей удобно используются врагом ! И что - не долбать их, жалея народ их?! А они наши сети и наш народ жалеют, используя снаряды, расположенные ими на этих сетях и как раз надеясь, что именно по причине, что они народные, мы не должны их долбать???!!! То-то и оно.
нюансы есть всегда. мысль об отделении народа от власти понятна, зачем мусолить... Россия не может уподобляться всякого рода паразитам, мыслЯ типа "как они" у нас не проходит, - мы не они. так было, так есть и, надеюсь, так будет всегда. иначе как гордиться своей Родиной?.. суть вопроса - мы не воюем с мирняком. тчк!
Ответить
3 н.
Свежие комментарии