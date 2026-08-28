Экономическая катастрофа: Россия уничтожила 90% (!) складов торговых сетей Украины

Сергей, но ведь и площади таких сетей удобно используются врагом ! И что - не долбать их, жалея народ их?! А они наши сети и наш народ жалеют, используя снаряды, расположенные ими на этих сетях и как раз надеясь, что именно по причине, что они народные, мы не должны их долбать???!!! То-то и оно.

СК

Сергей Ковалев

Анфиса Иванова Сергей, но ведь и площади таких сетей удобно используются врагом ! И что - не долбать их, жалея народ их?! А они наши сети и наш народ жалеют, используя снаряды, расположенные ими на этих сетях и как раз надеясь, что именно по причине, что они народные, мы не должны их долбать???!!! То-то и оно.

нюансы есть всегда. мысль об отделении народа от власти понятна, зачем мусолить... Россия не может уподобляться всякого рода паразитам, мыслЯ типа "как они" у нас не проходит, - мы не они. так было, так есть и, надеюсь, так будет всегда. иначе как гордиться своей Родиной?.. суть вопроса - мы не воюем с мирняком. тчк!