Двухуровневый гараж передан Боткинской больнице

Московскому многопрофильному научно-клиническому центру (ММНКЦ) имени Боткина в оперативное управление городом передан новый двухуровневый гараж, сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
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