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Регион 29

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Бывшего главврача архангельской больницы и его заместителя осудили за махинации с диспансеризацией

Бывшего главврача архангельской больницы и его заместителя осудили за махинации с диспансеризацией

Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности главного врача Архангельской городской клинической больницы № 4 Дмитрию Шабуняеву и его заместителю Марии Горячих.

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