В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 9 мая в Иванове

В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 9 мая в ИвановеСегодня, 9 мая, воздух дышит прохладой, и термометр показывает +10°C.