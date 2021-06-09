Как сделать динозавра своими руками — 5 мастер-классов

Если вы с закрытыми глазами отличите авацераптоса от аллозавра, если дома имеется коллекция из семидесяти трех барозавров и шестнадцати бронтозавров, если вы можете без запинки произнести слово «дельтадромеус», если у вас в семье нет проблемы с тем, что подарить ребенку на день рождения, значит, ваш сын или дочка растет знатным любителем динозавров, и это прекрасно! Мир древних животных настолько велик и неизведан, что и сейчас, и через двадцать лет вам будет, чем заняться, имея в распоряжении такое классное хобби.