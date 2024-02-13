Устройство душа у народов Севера в тундре: как купаются и соблюдают гигиену в -40 градусов

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Правильно - кто моется, тот смывает свое счастье. И анекдот в тему. Закончилась гражданская война, Васильиваныч вышел на пенсию, получил квартиру. Стал жить поживать с женой. История умалчивает кто жена, но звали Анной. Все замечательно, но мучил Василиваныча советский туалет. И вот вызывает он своего бывшего ординарца Петьку и говорит - Ты знаешь, Петька, я думаю, что ратным трудом заслужил лучший туалет, чем у меня. На тебе, Петька, пятерку, сходи на рынок, купи мне туалет. Отправился Петька за туалетом, приходит через час - Вот импортный немецкий туалет. И недорого. И протягивает Васильиванычу что-то длинное, замотанное в бумагу. Васильиваныч с нетерпением разматывает, а там две палки -одна короткая, другая длинная. - ???? Петька, чё за фигня? Читай инструкцию? Петька - Ненецкий туалет. Короткой палка держаться за грунт, чтобы ветром не сдуло, а длинной волков отгонять. Вторая часть анекдота уже о высокотехнологичном туалете.