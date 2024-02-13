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  • HotRS
    Правильно - кто моется, тот смывает свое счастье. И анекдот в тему.  Закончилась гражданская война, Васильиваныч выше...Устройство душа у...
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Устройство душа у народов Севера в тундре: как купаются и соблюдают гигиену в -40 градусов

Устройство душа у народов Севера в тундре: как купаются и соблюдают гигиену в -40 градусов

Суровые условия Крайнего Севера заставляют коренные народы, такие как чукчи, эвенки и ненцы, пользоваться необычными методами поддержания гигиены.

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Комментарии
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Наталья Климова
Она вообще мыться не желала,хотя жили во
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15 час.
НК
Наталья Климова
Жили в городе.Отказывалась от контакта с водой,типа&quot;злые духи унесут здоровье&quot;
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15 час.
HotRS
Правильно - кто моется, тот смывает свое счастье. И анекдот в тему.  Закончилась гражданская война, Васильиваныч вышел на пенсию, получил квартиру. Стал жить поживать с женой. История умалчивает кто жена, но звали Анной. Все замечательно, но мучил Василиваныча советский туалет. И вот вызывает он своего бывшего ординарца Петьку и говорит - Ты знаешь, Петька, я думаю, что ратным трудом заслужил лучший туалет, чем у меня. На тебе, Петька, пятерку, сходи на рынок, купи мне туалет.  Отправился Петька за туалетом, приходит через час - Вот импортный немецкий туалет. И недорого.  И протягивает Васильиванычу что-то длинное, замотанное в бумагу.  Васильиваныч с нетерпением разматывает, а там две палки -одна короткая, другая длинная. - ???? Петька, чё за фигня? Читай инструкцию? Петька - Ненецкий туалет. Короткой палка держаться за грунт, чтобы ветром не сдуло, а длинной волков отгонять.   Вторая часть анекдота уже о высокотехнологичном туалете.
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11 час.

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