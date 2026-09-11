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Пять альткоинов оказались под прицелом из-за скопления стоп-ордеров

Пять альткоинов оказались под прицелом из-за скопления стоп-ордеров

На фоне повышенной волатильности трейдеры обратили внимание на пять альткоинов — Aster (ASTER), Arbitrum (ARB), Aptos (APT), Sei (SEI) и Render (RENDER).

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