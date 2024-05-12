Лидеру нации Таджикистана Эмомали Рахмону 71 год. Из них 25 он у власти. Ни у кого это не вызывает никакой критики или осуждения.
Древние нации не извиняются
Комментарии
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Елена Хараничева
Что же такая древняя нация не поднимает свою страну, а подметает улицы и моет туалеты у нас?
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2 час.
Андрей Бедный
Наверное потому, что древность не синоним мудрости ))) Да что-то вот не припомню я древних сказаний о народе таджиков. Земля где они сейчас живут да - древняя - в этих местах люди много тысячелетий жили, но вопрос - при чем тут нынешние таджики? Они к древним цивилизациям имеют примерно такое же отношение, как нынешние греки к элладе ))) Или как нынешние жители монголии к монголам Чингисхана.
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1 час.
Андрей Бедный
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27 мин.
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