Древние нации не извиняются

Что же такая древняя нация не поднимает свою страну, а подметает улицы и моет туалеты у нас?

Андрей Бедный

Наверное потому, что древность не синоним мудрости ))) Да что-то вот не припомню я древних сказаний о народе таджиков. Земля где они сейчас живут да - древняя - в этих местах люди много тысячелетий жили, но вопрос - при чем тут нынешние таджики? Они к древним цивилизациям имеют примерно такое же отношение, как нынешние греки к элладе ))) Или как нынешние жители монголии к монголам Чингисхана.