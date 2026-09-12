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Лихачев отметил, что конкуренты не могут скопировать российские технологии

Лихачев отметил, что конкуренты не могут скопировать российские технологии

РИА Новости/Александр Кряжев Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о невозможности скопировать российские атомные технологии конкурентами.

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