Жители Новоаннинского жалуются на порыв трубы и плохой напор воды 😡😡😡 Со своей проблемой в группу обратились жители переулка Баррикады.
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Жители Новоаннинского жалуются на порыв трубы и плохой напор воды 😡😡😡 Со своей проблемой в группу обратились жители переулка Баррикады.