«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Даллас Старз» в воскресенье, 18 мая, обыграл «Виннипег Джетс» в овертайме шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе место в полуфинале.
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