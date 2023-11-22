Обзор робота-уборщика Dreame DreameBot L30 Ultra: до чего прогресс дошел!

Современные роботы-пылесосы далеко ушли от первых устройств такого рода. Покупателей уже не удивишь развитой навигацией, возможностью мойки полов и станцией самоочистки, однако последним продуктам Dreame удалось сделать еще один шаг вперед.
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