Капоната из баклажанов и помидоров

Замечательная разновидность овощного соте, которое никогда не надоедает. Для приготовления 3 банок по 800 г нужно: 2 кг баклажанов 1 кг спелых помидоров 500 г томатной пассаты (пюре из помидоров) по 30 г кедровых орехов, нежареного миндаля и очищенных фисташек 50 г изюма 70 г каперсов 100 мл ….