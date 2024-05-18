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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Капоната из баклажанов и помидоров

Замечательная разновидность овощного соте, которое никогда не надоедает. Для приготовления 3 банок по 800 г нужно: 2 кг баклажанов 1 кг спелых помидоров 500 г томатной пассаты (пюре из помидоров) по 30 г кедровых орехов, нежареного миндаля и очищенных фисташек 50 г изюма 70 г каперсов 100 мл ….

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