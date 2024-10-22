Руководство больницы в Бейруте опровергло заявления ЦАХАЛ о бункере "Хезболлы"

Директор больницы "Ас-Сахель" в Бейруте, Фади Фахри Алам, заявил, что заявления израильских военных о наличии бункера ливанского движения "Хезболлах" под учреждением служат лишь предлогом для продолжения атак на Ливан.
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