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Аргументы недели

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ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам Одесской области

ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве и портам Одесской области

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары: высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности; высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

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