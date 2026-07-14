Минсельхоз: ситуация в Азовском море не приведет к дефициту продовольственного рынка

В ведомстве прорабатывают альтернативные маршруты вместе с бизнесом и профильными органами На фоне роста числа атак на гражданские суда в Минсельхозе РФ заявили, что обстановка в акватории Азовского моря не скажется на продовольственной безопасности страны и не помешает экспорту сельхозтоваров, пишет РИА Новости.
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