Запах болота есть, но воду пить можно, правда, не сейчас: калачинские чиновники дали объяснение странному запаху питьевой воды в районе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Запах болота есть, но воду пить можно, правда, не сейчас: калачинские чиновники дали объяснение странному запаху питьевой воды в районе.