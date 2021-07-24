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Депарх назвал нарушения в связи со строительством храма в омском сквере Молодоженов

Депарх назвал нарушения в связи со строительством храма в омском сквере Молодоженов

Сомнения в законности процедуры возникли у омской экологической организации «Зеленый дом». Общественники направили несколько обращений в региональный минстрой, требуя проверить, насколько законно было выдано разрешение на строительство храма.

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