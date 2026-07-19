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«Эдмонтон» заставил Коммодора удалить посты в соцсетях, где тот называл Бэбкока подонком. Экс-защитник выложил новое сообщение: «ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, «Ойлерс» наняли подонка»

Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор вступил в конфликт с « Эдмонтоном » на фоне назначения Майка Бэбкока на пост главного тренера.

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