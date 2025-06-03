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Царьград

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В Белом доме высказалась об атаке беспилотников ВСУ по аэродромам России

В Белом доме высказалась об атаке беспилотников ВСУ по аэродромам России

Американский президент прокомментировал произошедшее.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о позиции президента США Дональда Трампа относительно конфликта в Украине.

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