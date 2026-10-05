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Южная Корея обвинила КНДР в установке мин южнее линии разграничения

Сеул заявил, что мины, ранившие троих южнокорейских военных, были намеренно установлены КНДР примерно в десяти метрах южнее линии разграничения.

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