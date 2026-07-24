ДУБЛИН (ИА Реалист). 23 июля премьер-министр Ирландии Михол Мартин, находясь с визитом в Киеве, признал, что правительственное расследование в отношении завода Aughinish Alumina, крупнейшего в Европе предприятия по переработке глинозёма, не обнаружило «конкретных или неопровержимых доказательств» того, что продукция завода используется российскими оружейниками.