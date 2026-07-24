ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Санкции против «Русала»: кто пострадает больше — Россия или Европа?

Санкции против «Русала»: кто пострадает больше — Россия или Европа?

ДУБЛИН (ИА Реалист). 23 июля премьер-министр Ирландии Михол Мартин, находясь с визитом в Киеве, признал, что правительственное расследование в отношении завода Aughinish Alumina, крупнейшего в Европе предприятия по переработке глинозёма, не обнаружило «конкретных или неопровержимых доказательств» того, что продукция завода используется российскими оружейниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии