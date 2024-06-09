Фестиваль "Кухня без границ" пройдет в Сочи с 24 по 30 июня

Фестиваль "Кухня без границ" впервые пройдет в Сочи с 24 по 30 июня этого года. Это мероприятие проводится уже более десяти лет в разных регионах страны, но теперь оно порадует гостей Краснодарского края.
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