В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в наркопреступлении

В ходе патрулирования в одном из районов города внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону привлек подозрительный мужчина, который при виде правоохранителей пытался скрыться.
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