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Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля 2026 года

Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля 2026 года

26 июля 2026 года — это не просто воскресный день в разгаре лета. В народном календаре это Гаврила Летний, день, когда небо становится ближе к земле, а архангел Гавриил, вестник судьбы, спускается к людям.

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