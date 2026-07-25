Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля 2026 года

26 июля 2026 года — это не просто воскресный день в разгаре лета. В народном календаре это Гаврила Летний, день, когда небо становится ближе к земле, а архангел Гавриил, вестник судьбы, спускается к людям.
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