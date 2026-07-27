«Страх защищает нас» Детство двух мальчиков из ЛНР прошло под обстрелами. Кто помог им преодолеть трудности и научил верить в себя?

Боевые действия калечат судьбы, но детские — с особой жесткостью. Сначала исчезают привычные ориентиры: двор, где с утра до ночи можно гонять в футбол, школа, в которой ждут друзья, и, конечно, родной дом.
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