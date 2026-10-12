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Россияне стали чаще хранить наличные деньги

Россияне стали чаще хранить наличные деньги

Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений, об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России в сентябре этого года.

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