Очевидцы сообщили о повреждении детского сада в Белгороде после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали изданию, что в ходе обстрела, начавшегося около 05:30 по московскому времени, повреждения получил один из детских садов — в здании разрушена крыша.