Это всё-таки случилось. Довели мы Запад своим плохим поведением до нервного срыва. Пришлось ему сбросить свою маску поборника демократии, радетеля о благополучии русского народа, защитника нас от тирании кремлёвской, что держит нас в нищете беспросветной и открыть миру настоящее, исключительно русофобское личико.
"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе
Комментарии
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Сергей Федотов
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4 час.
НК
НС Крокодилов
даст ист фантастишь! Такое фото можно показывать отравившимся чем-либо, в качестве рвотного средства. Когда надо экстренно желудок очистить.
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2 час.
Ирина52
И при этом они КЛЯНУТСЯ на Библии и называют себя христианами....
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1 час.
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