Стало известно о необходимости переосмысления российской ПВО

Александр Шентябин

Уважаемый Айтеч Магомедович, мягко говоря (современным языком) не в тренде. Туману напустил. Может быть и потому, что держит язык за зубами (а я не все кладу на клавиатуру). Но особенно приятно знать, что он здоров и по-прежнему переживает за свой родной вид Вооруженных сил. Которых, правда уже нет. Есть ВКС. А это такой вид ВС РФ в котором нет даже рода войск - ПВО. Есть Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). В итоге в одних руках сосредоточены воздушные средства нападения и одновременно - средства защиты от них. Вот это не нормально. И об этом надо думать, как выходить из этой абракадабры! 🤔