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Стало известно о необходимости переосмысления российской ПВО

Стало известно о необходимости переосмысления российской ПВО

На фоне вызовов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую противовоздушную оборону (ПВО) нужно переосмыслить.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Уважаемый Айтеч Магомедович, мягко говоря (современным языком) не в тренде. Туману напустил. Может быть и потому, что держит язык за зубами (а я не все кладу на клавиатуру). Но особенно приятно знать, что он здоров и по-прежнему переживает за свой родной вид Вооруженных сил. Которых, правда уже нет. Есть ВКС. А это такой вид ВС РФ в котором нет даже рода войск - ПВО. Есть Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). В итоге в одних руках сосредоточены воздушные средства нападения и одновременно - средства защиты от них. Вот это не нормально. И об этом надо думать, как выходить из этой абракадабры! 🤔
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