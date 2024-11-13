Родителям девятиклассников из Левобережного расскажут о востребованных профессиях

Специально для родителей девятиклассников, в том числе из Левобережного, 16 ноября эксперты центра «Профессии будущего» расскажут, какие отрасли городской экономики стоит выбрать, а также о перспективах и возможностях среднего профессионального образования.
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