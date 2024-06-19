Давайте поэкспериментируем. Закройте глаза и произнесите слово "принцесса". Что первое приходит на ум? Как по мне, так образ из фильмов времён СССР - воздушное существо с премилым личиком и нежным голоском.
Да, и такие принцессы бывают. В Европе
Комментарии
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Ирина
Да это же мужик трансвистит.
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14 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Тебе видней.
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12 час.
ИН
Ирина Некрасова
Трансвестит или нет - под любым определением это существо ужасно. Жертва вивисекции доктора Моро Герберта Уэллса. Эту принцессу по-человечески очень жаль. Впрочем, учитывая вкусы современного Запада, она (оно) вполне возможно, считает себя привлекательной особой...
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12 час.
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