РЭО: 43 региона запустили лаборатории по испытаниям удобрений из навоза

Российский экологический оператор провел инвентаризацию лабораторий. Проверка выявила, что лаборатории, необходимые для оценки качества удобрений из сельскохозяйственных отходов, в том числе навоза, есть только в 43 субъектах РФ.
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