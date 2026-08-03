Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану После появления информация о раздражении израильского премьера из-за непоследовательно.
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Из слов Трампа стало понятно, что он планировал ядерный удар по Ирану После появления информация о раздражении израильского премьера из-за непоследовательно.
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