Томенко наградил барнаульскую медсестру почетным званием

Елена Головкова начала свою трудовую деятельность в неврологическом отделении Каменской ЦРБ, а с 1997 года перешла на работу в ГБ №10 Барнаула Главная медсестра городской больницы №10 Барнаула Елена Головкова удостоена звания "Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края".