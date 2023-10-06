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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко наградил барнаульскую медсестру почетным званием

Томенко наградил барнаульскую медсестру почетным званием

Елена Головкова начала свою трудовую деятельность в неврологическом отделении Каменской ЦРБ, а с 1997 года перешла на работу в ГБ №10 Барнаула Главная медсестра городской больницы №10 Барнаула Елена Головкова удостоена звания "Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края".

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