Надежда Сасс: В США увидели «повод для беспокойства» в кадровых перестановках в Украине

Западные союзники пока воздерживаются от публичной критики по поводу изменений в составе украинского кабмина, «несмотря на некоторую обеспокоенность, что Зеленский наполняет свое правительство лояльными людьми», пишет издание.
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