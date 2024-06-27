Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль взрыв в Соликамске

В результате происшествия двое рабочих в шахте получили серьезные ожоги.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с недавним происшествием на шахте «Уралкалия» в Соликамске.