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Царьград

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль взрыв в Соликамске

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль взрыв в Соликамске

В результате происшествия двое рабочих в шахте получили серьезные ожоги.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с недавним происшествием на шахте «Уралкалия» в Соликамске.

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