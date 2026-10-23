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Соединенные Штаты не должны политизировать технологии и торговлю или использовать соображения национальной безопасности для ограничения нормальной деловой активности, поскольку такие меры рискуют подорвать справедливую конкуренцию и международное сотрудничество в сфере инноваций.