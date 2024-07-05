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Шесть посланий Пугачёвой. Кому адресованы новые песни "примадонны"

Шесть посланий Пугачёвой. Кому адресованы новые песни "примадонны"

С весны 2024 года бывшая "примадонна" Алла Пугачёва выпускает новые песни. Всего их вышло шесть. Уже сейчас понятно.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Hacpaть на нее. Проехали и забыли старую мутилку.
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14 час.

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